Дипломат заговорив про ультиматум

Напередодні стало відомо, нібито Україна запросить Росію на другий саміт миру по українській формулі, але в Кремлі вже відмовились від участі у глобальній конференції. Офіційну позицію російського диктатора Путіна озвучили у Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ.

У чутках про запрошення представника Росії побачили ультиматум. Дивну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, які поширило пропагандистське видання РІА Новини.

"Нам відомі наміри київського режиму та його західних кураторів "реабілітуватися" за провальний "саміт світу" у швейцарському Бюргенштоку в середині червня цього року та спробувати провести аналогічний захід", ― сказав Галузін.

Дипломат розкритикував риторику саміту. Через те, що там ігнорують загарбницькі плани Путіна, Галузін назвав риторику "ультимативною та тупіковою". Хоча це саме Кремль ставить ультиматуми.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло про підготовку другого саміту миру. Конференцію планують провести до виборів у США. За даними агентства, туди ж планують запросити представника від Росії.

Для довідки: Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня у Бюргенштоку (Швейцарія). Це світова конференція на рівні лідерів. На першому засіданні присутні проговорили, що основою сталого миру є принципи ООН, проте без переговорів з Росією не обійдеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про другий саміт миру сказав Зеленський. Він відповів, чи бачить сенс у запрошенні представників Росії та хто з російської сторони може бути присутнім на конференції.