Два сценария, один кандидат: эксперты рассказали, кто мог бы заменить Путина

Опросили более 40 политологов, социологов и политических журналистов

Власть в Российской Федерации изменится со смертью или болезнью диктатора Владимира Путина, а заменить его прямо сейчас мог бы премьер-министр Михаил Мишустин. Именно так можно описать наиболее вероятный сценарий смены режима в России, исходя из результатов экспертного опроса, проведенного "Системой", проектом "Настоящего Времени" и "Радио Свобода".

Как проходил опрос, опубликовали в своем Telegram-канале. Отмечено, что опросили более 40 политологов, социологов и политических журналистов из России, США и Европы.

Кто сможет заменить Путина?

"Мы предложили экспертам назвать людей, которые могут изменить Путина. Мы задавали вопрос, исходя из нынешних обстоятельств, если бы смена президента происходила прямо сейчас. Эксперты называли фамилии в двух воображаемых сценариях", — пишет "Система".

Первый сценарий: в России происходит смена власти, и Путин участвует в выборе кандидатуры следующего президента, то есть сам назначает преемника.

Каждый эксперт мог назвать трех кандидатов. Чаще упоминали эти имена:

1. Михаил Мишустин (19 упоминаний)

2. Алексей Дюмин (17)

3. Сергей Собянин (13)

4-5. Дмитрий Медведев (9)

4-5. Андрей Белоусов (9)

Второй сценарий: в России сейчас происходит внезапная смена власти, и Путин в выборе преемника не участвует (потому что он, например, умер).

В таком случае абсолютное большинство экспертов также сошлось на кандидатуре Мишустина, а первая семерка выглядит так:

1. Михаил Мишустин (35 упоминаний)

2. Сергей Собянин (27)

3. Николай Патрушев (7)

4-7. Алексей Дюмин (5)

4-7. Дмитрий Медведев (5)

4-7. Андрей Белоусов (5)

4-7. Дмитрий Патрушев (5)

В то же время, как отмечает "Система", даже специалисты по российской политике сейчас не готовы давать прогнозы по путинской власти и тем более к персоналиям.

"Некоторые эксперты отмечали: назвать преемника практически невозможно. Несколько человек написали, что прямо сейчас Путин никого себе на замену не готовит", — говорится в материале.

Как уйдет Путин?

В ходе опроса эксперты предложили не только назвать возможных преемников, но и выбрать наиболее вероятные сценарии смены власти в России.

"Мы предложили несколько вариантов, но наиболее вероятным сценарием с большим отрывом эксперты назвали смерть Путина", — говорится в материале.

Кто такой Михаил Мишустин?

Михаил Мишустин – российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства русской Федерации, неизменный член Совета сохранности РФ с 16 января 2020 года.

До этого назначения Мишустин руководил Федеральной налоговой службой РФ (с 2010 г.). На этот пост его назначил Путин, занимавший тогда кресло премьер-министра.

За председательство Мишустина ФНС провела реформу налоговой службы: ввела автоматизированную информационную систему "Налог-3", объединившую все функции налоговой службы.

Михаил Мишустин

Также на его счету – реформа кассовых аппаратов и снижение количества выездных налоговых проверок на 34,4% – проверяются только два налогоплательщика с тысячи, а в малом бизнесе – один из 5 тысяч. В то же время, разговаривая с КПРФ, чиновник высказывался против каких-либо изменений пенсионной реформы и против послаблений с налогом на доходы физических лиц. Он также заявлял о неактуальности перехода на прогрессивный налог.

Как уже отмечалось ранее, 16 января 2020 г. был назначен главой правительства РФ.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, закончится ли война после смерти кремлевского диктатора. Ответ дал социолог Игорь Эйдман.