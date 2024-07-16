В России не могут исполнить приказ Путина: чиновник проговорился, но его тут же заткнули

Российский спортивный функционер выступил с громким заявлением, после чего дал заднюю

Слухи о том, что Россия не в состоянии провести альтернативную Олимпиаду в сентябре 2024 года, похоже, оказались правдивыми. Примечательно, что указ о проведении "Игр Дружбы-2024" подписал лично президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 16 июля, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил об официальном переносе соревнований на 2025 год. Об этом сообщает Р-Спорт.

"Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные", — заявил Агапитов.

Спустя несколько часов Агапитов отказался от своих слов, передает ТАСС.

"Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать", — сказал Максим.

В сети предполагают, что чиновника "заткнули" власти.

РФ планировала провести "Игры Дружбы" после Олимпиады в Париже с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Страна-агрессор хотела заманить спортсменов огромными призовыми (40 тыс. долларов за "золото", 30 тыс. долларов — за "серебро" и 20 тыс. долларов — за "бронзу"). Кроме того, победители "Игр" должны получить медали из чистого золота.

Международный олимпийский комитет и Ассоциация международных летних олимпийских федераций призвали Россию отменить эти соревнования, а другие страны воздержаться от участия в них. В РФ цинично хотели пригласить украинских спортсменов на эти Игры. Летом 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Россия не в состоянии провести этот турнир.