"Убежищ нет, а на охране одни женщины": как в РФ готовятся защищать Курскую АЭС

По словам сотрудника, руководство АЭС всерьез не верит в возможность ВСУ дойти до станции

На фоне прорыва границы в Курской области сотрудники Курской АЭС жалуются, что на атомной станции нет укрытий. Руководство советует им прятаться во время сигнала ракетной опасности, но куда — не уточняло.

Об этом рассказал работник Курской АЭС "Важным историям" на условиях анонимности. По его словам, на АЭС никак не готовятся к возможному подходу ВСУ.

По сообщениям российских пропагандистов, ВСУ уже на полпути к Курской АЭС — примерно в 76 км от города Курчатов, где расположена станция. Ночью город был атакован БПЛА, при этом сотрудникам не дали никаких инструкций, как действовать в случае опасности. Эвакуировать их тоже не планируют.

В добавок к этому среди сотрудников Росгвардии, которые охраняют станцию, остались одни женщины.

""Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции — обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо, мужчин они всех собрали, отправили туда", — рассказал он.

Когда сотрудники спросили руководство станции, куда им деваться во время атаки дронов или во время ракетной опасности, четкого ответа не последовало. Более того, по словам анонима, даже после прорыва границы и вероятности подхода ВСУ к АЭС, руководство не предпринимает никаких мер по защите станции.

"В июне по поводу ракетных опасностей задавали им вопросы: убежищ нет, куда деваться? Они сказали, что надо укрываться, но не сказали, куда. Я так понимаю, что они не рассматривают вообще такой вопрос [возможной атаки]. Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска. Атаки беспилотников — нереально, мы работаем практически в бункере, у нас метровые стены, и за два года войны ни одна ракета не ударила сюда", — сообщил сотрудник АЭС.

Кроме того, на станции начались увольнения, но они не связаны с атаками. С 2021 года два блока АЭС уже остановили, а в августе текущего года — урезали оклад сотрудникам на 20% и это не предел.

"У них Запорожская АЭС есть, куда деньги льются ведрами, хотя она ничего не производит", — сказал сотрудник Курской станции.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Генштаб РФ проводит операцию в Курской области. Глава ведомства пообещал Путину, что Россия выйдет на свои границы, но не уточнил когда.