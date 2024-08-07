"Укриттів немає, а на охороні одні жінки": як у РФ готуються захищати Курську АЕС

За словами співробітника, керівництво АЕС серйозно не вірить у можливість ЗСУ дійти до станції.

На фоні прориву кордону у Курській області співробітники Курської АЕС скаржаться, що на атомній станції немає укриттів. Керівництво радить їм ховатися під час сигналу ракетної небезпеки, але куди не уточнювало.

Про це розповів працівник Курської АЕС "Важливим історіям" на умовах анонімності. За його словами, на АЕС ніяк не готуються до можливого підходу ЗСУ.

За повідомленнями російських пропагандистів, ЗСУ вже на півдорозі до Курської АЕС — приблизно за 76 км від міста Курчатів, де розташована станція. Вночі місто було атаковане БПЛА, при цьому співробітникам не дали жодних інструкцій, як діяти у разі небезпеки. Евакуювати їх також не планують.

На додаток до цього серед співробітників Росгвардії, які охороняють станцію, залишилися самі жінки.

""Панцирі" переїхали ближче до станції. Увесь час відстрілюються. Охорона станції — зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди", — розповів він.

Коли співробітники запитали керівництво станції, куди їм подітися під час атаки дронів або під час ракетної небезпеки, чіткої відповіді не надійшло. Щобільше, за словами аноніма, навіть після прориву кордону та ймовірності підходу ЗСУ до АЕС, керівництво не вживає жодних заходів щодо захисту станції.

"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм питання: сховищ немає, куди подітися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі таке питання [можливої атаки]. Кажуть, що ми захищені, нас захищають наші війська. Атаки безпілотників — нереально, ми працюємо практично в бункері, у нас метрові стіни, і за два роки війни жодна ракета не вдарила сюди", — повідомив співробітник АЕС.

Крім того, на станції почалися звільнення, але вони не пов’язані з атаками. З 2021 року два блоки АЕС вже зупинили, а у серпні поточного року урізали оклад співробітникам на 20% і це не межа.

"У них Запорізька АЕС є, куди гроші ллються відрами, хоча вона нічого не виробляє", — сказав співробітник Курської станції.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Генштаб РФ проводить операцію у Курській області. Глава відомства пообіцяв Путіну, що Росія вийде на свої кордони, але не уточнив колись.