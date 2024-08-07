США обратятся в Украину из-за ситуации в Курской области

Хоча США не змінили політику щодо використання американської зброї

В Вашингтоне обратятся к Киеву, чтобы "чуть лучше понять" ситуацию в Курской области РФ, где уже несколько дней в пограничных поселках идут бои.

Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Вloomberg. Он добавил, что США не изменили свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

По его словам, чиновники "обратятся к нашим украинским коллегам, чтобы получше понять" ситуацию.

Что происходит в Курской области

6 августа в сети начали появляться сообщения о том, что якобы украинские военные в составе около сотни человек предприняли попытку прорыва на территорию РФ в Суджанском районе Курской области.

Вскоре паблик Mash написал, что в боях якобы участвуют бойцы РДК, 22-я ОМБ ВСУ и бойцы терробороны. Они разбились на малые группы и рассредоточились в посадках Шосткинского района Сумской области.

Позже начала появляться информация, что якобы бойцы ВСУ понесли потери в виде десятков человек.

К вечеру россияне бросили в бой под Судьей солдат срочной службы. Некоторые из них погибли, другие сдались в плен. В местных телеграмм-каналах распространяют фото, где видно, что происходит в Судже.

Всю ночь в Курской области звучали сигналы тревоги и последующие взрывы. В основном из-за активности беспилотников и ракет в небе. В частности, неспокойно было в городе Курчатов, вблизи которого находится Курская АЭС.

Днем 7 августа российский диктатор Владимир Путин созвал экстренное заседание Совбеза, где пожаловался на "масштабную провокацию" Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь Курской области якобы удалось остановить. Также он пообещал, что "противник будет разгромлен".