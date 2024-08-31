В России упал "кукурузник": на борту были дети (видео)

Самые тяжелые травмы получили пилоты

В России упал самолет Ан-2, на борту которого находилось 15 человек. Известно, что шесть человек получили травмы, среди которых есть дети.

По сообщениям российского канала Baza, "кукурузник" вылетел с аэродрома ДОСААФ в селе Архонское. Он упал в Пригородном районе возле Владикавказа.

Отмечается, что на борту находились парашютисты, которые успели десантироваться перед тем, как самолет начало трясти. Из-за этой тряски, пилотам пришлось совершить жесткую посадку в лесополосе.

На борту в момент приземления оставались два пилота, 11-летний сын одного из них, а также отец с двумя девочками, больными коклюшем. Считается, что якобы для профилактики этой болезни надо подняться на высоту в 2500 метров, ради чего они и сели на борт.

Отец девочек в конечном итоге и вывел всех пострадавших из самолета, так как думал, что он "вот-вот взорвется". Самые тяжелые травмы получили пилоты, дети обошлись переломами конечностей.

На месте уже работают врачи "скорой помощи", которые прибыли туда на вертолете. Одному из пилотов потребовалась срочная эвакуация из-за травмы головы.

Как сообщалось ранее, в России 15 августа разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Такие используются для запусков крылатых ракет Х-22.