"Поздравили" с Днем Независимости: ГУР положило провайдеров и ресурсы промышленных объектов РФ

Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов

В День Независимости российские провайдеры мобильной связи и интернета были масштабно кибер-атакованы специалистами Главного управления разведки (ГУР МОУ) вместе с украинским кибер-сообществом. Также пострадали информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов оккупантов, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом сообщил "Телеграфу" источник в военной разведке.

Отмечается, что в России пользователи массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг "ростелеком", сетуют на отсутствие подключения к интернету у мобильных операторов "MTC" и "Билайн", не работают "яндекс" и "яндекс.почта", "яндекс". еда" и "яндекс.такси".

Замети, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины. Также мощный кибер-удар испытали десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, обеспечивающих работу ВПК государства-агресора.

В частности, была атакована сетевая инфраструктура автозавода "Чайка-сервис" (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО "Контур-НИИРС" (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.д.).

Как утверждают источники, были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф" и другие. К тому же поражены еще не менее двух десятков ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты и т.д.

В результате кибератаки поражено примерно 33 сервера и 283 служебных ПЭВМ промышленных объектов, уничтожены 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 вебсайт. Общий объем уничтоженной информации – около 70 терабайтов. В то же время, на месте уничтоженных веб-ресурсов, украинские хакеры оставили "заглушки" с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины.

"Это очередной кибер-привет жителям болот. Еще обязательно увидимся. С Днем Независимости Украины!", — прокомментировали атаку в ГУР МОУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, план России провалился и победа непременно будет за Украиной.