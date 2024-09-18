Майже два десятки землетрусів: удар по складах РФ у Торопці викликав підземні поштовхи

Сила сейсмічної активності була незначною

Після того, як безпілотники атакували арсенал боєприпасів біля міста Торопець Тверської області Росії і там почалася потужна детонація, в регіоні зафіксували майже два десятки землетрусів.

За даними VolcanoDiscovery, перший землетрус зафіксували о 03:56 за київським часом. Його магнітуда становила 2,8. Протягом кількох годин було зафіксовано ще 16 землетрусів з магнітудою від 0,5 до 2,8 балів.

Варто зазначити, що землетрус із такою магнітудою вважається слабким. Крім того, офіційних даних, що саме викликало підземні поштовхи, немає. Однак те, що вони сталися одразу після вибухів на складах, може вказувати на те, що землетруси є їх наслідком.

Нагадаємо, невдовзі після вибухів губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що було "падіння уламків" і почалася "невелика пожежа" на одному з об’єктів. Місцева влада ухвалила рішення про часткову евакуацію населення.

Однак на численних відео, що з’явилися в мережі, видно найпотужнішу детонацію, величезні клуби вогню і диму, що піднялися небо. Все було настільки масштабним, що місцеві жителі запанікували, побоюючись "ядерки".

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пише, що під удар потрапив 107-й арсенал ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління міноборони РФ). Супутники НАСА зафіксували теплові сигнатури на всій його території. Вогонь охопив майже весь арсенал.

Як повідомляв "Телеграф", керівник "Центру протидії дезінформації" РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що на військовому складі в місті Торопець зокрема зберігалися північнокорейські ракети KN23, якими Росія регулярно атакує Україну. Крім того, росіяни зберігали там ракети до "Градів", С-300 та С-400, а також балістичні ракети до "Іскандеру".