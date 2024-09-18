"Император защитит": в России для военных освятили "печати чистоты" из Warhammer (фото)

Франшиза идет в массы

Вымышленная вселенная Warhammer 40 000 набирает популярности и постепенно выходит за рамки нишевого увлечения. Дошло даже до того, что в главном храме российской армии священники освятили "печати чистоты".

Фотографии действа появились в российском сегменте сети. В магазине-производителе говорят, что на самом деле это христианские хризмы, которые производят с благословения кубанской епархии и никакого отношения к "Вархаммеру" они не имеют.

Стоит отметить, что хризма это символ, в котором зашифровано имя Иисуса Христа, и его не обязательно наносить на печать с лентой со словами молитвы. Вопрос о том, почему производитель выбрал именно форму популярного аттрибута британской франшизы остается открытым.

В то же время глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев сообщил, что не видит в этом какой-то проблемы, поскольку "Печати чистоты" носят "положительные герои, которые не заражены чем-то нехорошим и свободны от демонического влияния".

Для справки, вселенная Warhammer 40000 получила наибольшую популярность благодаря компьютерными играм серии "Dawn of War" и "Space Marine", однако ее история началась еще в 1987 году с настольной игры, которая сохраняет огромную популярность до сегодняшних дней.

Вселенная также оставила огромный отпечаток в массовой культуре, обзавелась несколькими сотнями художественных книг и комиксов, десятками компьютерных и настольных игр, множеством музыкальных групп и даже несколькими фильмами. Кроме того, Amazon работает над экранизацией франшизы вместе с Генри Кавиллом.

История вселенной крутится вокруг тоталитарного государства Империум человечества, которое держится на фанатичной вере в Бога-Императора и противостоит многочисленным вызовам в лице демонов Хаоса, чуждых рас и внутренних распрей. Из-за своей мрачности, апокалиптичности и чрезмерной жестокости вселенная получила большую любовь у ценителей темного фентези, особенно в странах восточной Европы, где в ее событиях проводят параллели с реальным миром.

Не удивительно и то, что франшиза также нашла много фанатов в рядах как российской, так и украинской армий. В рядах ВСУ к примеру есть подразделения Khorne Group 116-й ОМБр, названное в честь одного из божеств Хаоса, а также "Инквизиция" 59-й бригады, в честь специальной структуры Империума.

К слову Khorne Group в настоящее время действует на территории Курской области, где недавно началось еще одно наступление ВСУ.