"Імператор захистить": у Росії для військових освятили "печатки чистоти" з Warhammer (фото)

Франшиза йде в маси

Вигаданий всесвіт Warhammer 40 000 набирає популярності і поступово виходить за рамки нішевого захоплення. Дійшло навіть до того, що в головному храмі російської армії священники освятили "печатки чистоти".

Фотографії дійства з’явилися у російському сегменті мережі. У магазині-виробнику говорять, що насправді це християнські хризми, які виробляють із благословення кубанської єпархії і жодного відношення до "Вархаммера" вони не мають.

Варто зазначити, що хризма це символ, в якому зашифровано ім’я Ісуса Христа, і його не обов’язково наносити на печатку зі стрічкою зі словами молитви. Питання про те, чому виробник вибрав саме форму популярного атрибута британської франшизи залишається відкритим.

Водночас голова правозахисного центру Всесвітнього Російського Народного Собору Роман Силантьєв повідомив, що не бачить у цьому якоїсь проблеми, оскільки "Печатки чистоти" носять "позитивні герої, які не заражені чимось поганим і вільні від демонічного впливу".

Для довідки, всесвіт Warhammer 40000 отримав найбільшу популярність завдяки комп’ютерним іграм серії "Dawn of War" та "Space Marine", проте його історія почалася ще в 1987 році з настільної гри, яка зберігає величезну популярність до сьогоднішніх днів.

Всесвіт також залишив величезний відбиток у масовій культурі, обзавівся кількома сотнями художніх книг та коміксів, десятками комп’ютерних та настільних ігор, безліччю музичних гуртів і навіть кількома фільмами. Крім того, Amazon працює над екранізацією франшизи разом із Генрі Кавіллом.

Історія всесвіту крутиться навколо тоталітарної держави Імперіум людства, яка тримається на фанатичній вірі в Бога-Імператора та протистоїть численним викликам в особі демонів Хаосу, чужих рас та внутрішніх чвар. Через свою похмурість, апокаліптичність і надмірну жорстокість всесвіт отримав велику любов у цінителів темного фентезі, особливо в країнах східної Європи, де в її подіях проводять паралелі з реальним світом.

Не дивно й те, що франшиза також знайшла багато фанатів у лавах як російської, так і української армій. У рядах ЗСУ, наприклад, є підрозділи Khorne Group 116-й ОМБр, названий на честь одного з божеств Хаосу, а також "Інквізиція" 59-ї бригади, на честь спеціальної структури Імперіуму.

До речі Khorne Group в даний час діє на території Курської області, де нещодавно почався ще один наступ ЗСУ.