Горит трава? В России после атаки дронами произошел взрыв и пожар, власти уже оправдались (фото)

Разрушения и пострадавших якобы нет

В ночь на 22 сентября в Ростовской области России прогремели взрывы после атаки дронов. В результате в Миллеровском районе случился пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также фотографии и видео с места происшествия стали появляться в местных пабликах.

Согласно заявлениям Голубева, в районе, где случился пожар, был якобы сбит беспилотник. Он отмечает, что это случилось около двух часов ночи.

"Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения", — говорится в сообщении губернатора.

В то же время он отчитался, что "разрушений и пострадавших нет".

В соцсетях пишут, что мощный взрыв прогремел "на Артеме, ХБК (Хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты), в соседней Киреевке".

Сообщают также, что пожар мог быть в районе Шахтинской электроподстанции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 августа в России был нанесен удар по одному из самых больших складов хранения боеприпасов россиян "Тихорецк" в Краснодарском крае и еще один вблизи Октябрьского Тверской области.