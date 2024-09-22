Горит трава? В России после атаки дронами произошел взрыв и пожар, власти уже оправдались (фото)
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Разрушения и пострадавших якобы нет
В ночь на 22 сентября в Ростовской области России прогремели взрывы после атаки дронов. В результате в Миллеровском районе случился пожар.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также фотографии и видео с места происшествия стали появляться в местных пабликах.
Согласно заявлениям Голубева, в районе, где случился пожар, был якобы сбит беспилотник. Он отмечает, что это случилось около двух часов ночи.
"Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения", — говорится в сообщении губернатора.
В то же время он отчитался, что "разрушений и пострадавших нет".
В соцсетях пишут, что мощный взрыв прогремел "на Артеме, ХБК (Хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты), в соседней Киреевке".
Сообщают также, что пожар мог быть в районе Шахтинской электроподстанции.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 21 августа в России был нанесен удар по одному из самых больших складов хранения боеприпасов россиян "Тихорецк" в Краснодарском крае и еще один вблизи Октябрьского Тверской области.