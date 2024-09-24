Не только осужденных: в России разрешили отправлять на войну еще одну категорию граждан

В РФ продолжают искать способы пополнения армии

Госдума России приняла законопроект, который позволит заключать контракты о прохождении военной службы с обвиняемыми на этапе судебного производства. Документ был сразу принят во втором и третьем чтениях.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, это позволит освобождать от уголовной ответственности подсудимых, призванных на военную службу по мобилизации или контракту.

Законопроект предполагает, что на период прохождения военной службы производство по уголовным делам будет приостановлено, а мера пресечения отменена. Также предусматривается приостановление судопроизводства в отношении лиц, которые совершили преступление в период прохождения военной службы во время мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Также аналогичный правовой механизм будет распространен на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил в законную силу, в том числе находится на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые смогут после получения госнаграды или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Стоит отметить, что ранее в РФ законодательство не позволяло заключать военный контракт с обвиняемыми, если их дело находится в суде. Сейчас освободиться от ответственности, подписав контракт и отправившись на войну, могут те, кто находится под следствием, но их дела еще не переданы в суд, либо те, кто уже осужден.

Напомним, президент РФ Владимир Путин принял решение увеличить численность армии РФ до 1,5 млн человек. По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это говорит о проблемах, которыми располагает Россия. По его мнению, глава Кремля принял решение вести войну долго, но по пути "мясных штурмов", поскольку техники у них не хватает.