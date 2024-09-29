Дим видно за кілометри: найбільше підприємство Сибіру вигоріло у потужній пожежі (фото, відео)

Інформації про постраждалих поки що немає

У неділю, 29 вересня, у російському Барнаулі сталася сильна пожежа. Там спалахнула шестиповерхова будівля "Барнаульського меблевого комбінату".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали. Зазначається, що з будівлі вивели людину.

За даними МНС РФ, вогонь поширився на площі 1000 квадратних метрів. На місці працюють 37 спеціалістів та 10 одиниць техніки. Залучено пожежний потяг.

Про причини займання поки не повідомляється. За попередніми даними, більше людей у приміщенні немає.

Судячи з фото та відео з місця події, вогонь повністю охопив будинок. Стовп густого чорного диму видно за кілька кілометрів.

Варто зазначити, що поряд із місцем пожежі розташовані цистерни. Імовірно, у них знаходиться паливо. Проте вогонь поки що на них не перекинувся.

Барнаул на карті

Нагадаємо, 25 вересня в Москві спалахнула велика пожежа. На заході міста, на вулиці Горбунова, спалахнув склад з автозапчастинами, чути вибухи, була загроза переходу вогню на АЗС. Полум’я повністю охопило ангар площею близько 600 кв.