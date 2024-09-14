Масштабный пожар в оккупированном Луганске: огромный столб дыма поднялся над городом (фото, видео)

В городе люди уже жалуются на запах дыма

В субботу, 14 сентября, на территории временно оккупированного Луганска разгорелся сильный пожар. Огромный столб дыма виден из разных уголков города.

Как отмечают местные каналы, огонь охватил сухостой и перекинулся на посадку.

На публикующих в сети фото и видео видно, что пожар имеет большие масштабы. Столб дыма виден из разных районов города.

"Огромный столб дыма, наблюдаемый в юге Луганска. Горит трава и сухостой в районе кладбища", — пишут паблики.

Отмечается, что спасатели уже якобы начали ликвидацию пожара. Однако еще неизвестна информация о площади возгорания и ее причине. По словам местных, огонь бушует за кладбищем в районе Юга.

Пользователи добавляют, что огонь не перекинулся на кладбище, однако в городе уже нечем дышать. Также соседние населенные пункты жалуются на сильный запах гари с 17:00.

Некоторые из пользователей возмущены, что к ликвидации пожара не привлечена авиация, ведь огонь может быстро достичь кладбища или ближайших домов.

Напомним, недавно на оккупированной Луганщине произошел масштабный пожар. Огонь добрался до домов местных жителей

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