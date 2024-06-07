"Свела Путина с Кабаевой": в РФ признались, что "держат бордель" с гимнастками

Российский спортивный функционер в шутливой форме публично призналась, что удачно выдает замуж спортсменок

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отметил способность главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер "правильно выдавать спортсменок замуж". Недавно многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру, в сети считают, что они пойдут по стопам Алины Кабаевой.

Соответствующий комментарий Кремлева приводит "Матч ТВ". На слова Умара отреагировала бывшая жена российского олигарха Алишера Усманова Винер, которая отметила, что "отдает девочек с приданым".

"Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали", — заявил Кремлев.

"Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это", — ответила Винер.

По слухам, Винер является некой сводницей для российских элит. Именно она познакомила главу Кремля Владимира Путина с Кабаевой. В сети отметили, что Винер фактически призналась, что "содержит бордель", а не управляет художественной гимнастикой. Пользователи называют ее организацию "эскорт-агентством".

Ранее Винер заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) хочет уничтожить все, что связано с РФ. Накануне она назвала гимн нейтральных атлетов России на Олимпиаде-2024 "похоронным маршем".