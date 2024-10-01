Война заканчивается не где-нибудь в столицах, а на реальном поле боя

На встрече в MIT меня убеждали, что Трамп скоро закончит войну. Я спросил: как? Ответ шокировал меня. К сожалению, так думают многие, если не подавляющее большинство американцев, и это проблема для нас, с которой нужно бороться.

По мнению профессоров, которые, кстати, против Трампа, он закончит войну прекращением поддержки Украине. Он скажет Путину: я перестаю давать оружие Украине, а ты прекращаешь атаковать и соглашаешься на перемирие. Для них это звучит логично. Этакая сделка.

Но когда я спросил "что дальше"? Почему Путин должен прекратить вторжение и продвижение вперед, когда у Украины не будет поддержки, мне сказали "потому что он пообещал это Трампу". Люди почему-то убеждены, что если Трамп и Путин договорятся о чем-то, то Путин будет это выполнять. Почему? Потому что договорились!

Я называю это стратегической наивностью и верой во всесильный Вашингтон. Для людей здесь проблема только в том, как договориться. Для них Байден не хочет отдавать территории Украины, и потому он молодец, но поэтому война будет продолжаться, потому что Путин хочет территории. А Трамп готов дать Путину то, что он хочет, поэтому Путин согласится и перестанет воевать. Это очень простая и очень ложная логика.

Когда я спросил, почему тогда Путин увеличил атаки и продолжает продвигаться вперед, мне ответили, потому что он хочет Донбасс. Ок, а почему тогда он двигается в направлении Днепра и пытался брать Харьков? Ответа не последовало. В комнате стало очень напряженно и токсично. Но я продолжал. Я сказал: почему Путин не заберет еще больше территории, когда Трамп заберет поддержку у Украины. Сказали — потому что ему уже и так тяжело воевать, потому что очень плохо для экономики, потому что не хотят люди воевать, потому что он только пообещал россиянам забрать Донбасс. Я тогда спросил — а почему он тогда сейчас не прекратит атаки и просто зафиксирует линию того, что уже захватили. Ответа не последовало.

Люди здесь живут в иллюзии, что судьба Украины решается в Вашингтоне и что Путин хочет что-то конкретное по территориям, и если ему это дать, то война закончится.

Как с этим бороться? Писать, говорить, убеждать на фактах и данных четко, постоянно и системно. Что война не о территориях, и что желания Путина постоянно растут. И что исход войны будет разрешен реалиями на земле, а не мыслями в столицах. Что еще? Предложите.

Источник — Facebook Тимофея Милованова.