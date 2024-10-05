Росіяни своїх не кидають? Відомого "Z-блогера" затримали у Росії (відео)

Пропагандист воював проти України, а був затриманий на своїй "малій батьківщині" під Ставрополем

Російський пропагандист, військовослужбовець ЗС РФ Єгор Гузенко, більш відомий як "Тринадцятий", був затриманий поліцією у Ставропольському краї Росії. Сам він стверджує, що під час затримання його били.

Про це повідомляється на сторінці Гузенка у Telegram. У російських пабликах повідомили, що Гузенко було оголошено у федеральний розшук.

У мережі з’явилися відео затримання Гузенка у місті Новопавловську Ставропольського краю. Відео опублікував у Telegram український журналіст Денис Казанський. На кадрах видно, що Гузенко повалили на землю і скрутили його, а сам "Z-військор" вибухнув нецензурною лайкою на адресу поліцейських.

Увага, відео містить нецензурну лексику!!!

Також було опубліковано відео із Гузенком уже в поліцейській дільниці.

Ще одна "Z-блогерка" Анастасія Кашеварова стверджує, що Гузенко перебуває у федеральному розшуку і в бойових діях нібито не брав участі. Вона пише, що в Росії "Тринадцятому" інкримінують "дискредитацію армії", підробку документів, шахрайство на гуманітарній допомозі, екстремізм, погрози членам сім’ї, незаконний обіг зброї та передачу Силам оборони України даних про місце перебування підрозділів ЗС РФ та ПВК "Вагнер" за гроші.

Також у Мережі з’явилося відео, де бійці російської армії (позивні "Аїд" та "Лабіринт" — ред.) звернулися до Гузенка від імені командира підрозділу "Ахмат" (складається з так званих "кадировців" — ред.) Апті Алаудінова.

"Єгор ніколи не служив у підрозділі ПВК "Вагнер". Ми не дозволимо нікому намовляти чи говорити негарні речі проти нашого командування. Ми тобі, Єгоре, поки культурно говоримо, щоб надалі таких висловлювань з твого боку більше не було", — заявили окупанти.

Хто такий Єгор Гузенко ("Тринадцятий")

Російський "воєнкор" Єгор Гузенко, який сповідує ультраправі погляди, веде свій Telegram-канал "Тринадцятий", в якому висвітлює російське вторгнення в Україну. Його персональні дані опубліковані на сайті "Миротворець": Гузенко в українських ЗМІ називали, ймовірно, причетним до страти українського військовополоненого через обезголовлення. Нагадаємо, це відео з’явилося в 2023 році, а самий злочин, ймовірно, було скоєно в 2022 році.

Цей військовий злочинець підтримував ракетні та дронові удари по Україні, тішився підривом греблі Каховської гідроелектростанції у 2023 році, а також закликав вбивати українців, у тому числі й дітей. Крім того, він закликав бити по Україні ядерною зброєю.

Увага, відео містить нецензурну лексику!!!

Гузенко служив у ВДВ РФ, сам він родом із Ставропольського краю. Окрім України, воював ще й у Сирії. Брав участь у кримінальних інцидентах на території Росії: у 2021 році вистрілив із газового пістолета в обличчя перехожому у центрі Санкт-Петербурга.

У 2024 році Гузенко вибухнув критикою на адресу офіційної влади РФ. За його словами, "у Кремлі сидять зрадники, а справжні патріоти, як Гіркін, сидять у в’язниці". Відео опубліковано на сторінці у соцмережі X радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка. На кадрах Гузенко прямо назвав Володимира Путіна "дідом" і заявив, що тому потрібно було діяти рішучіше у 2014 році щодо України.

Увага, відео містить нецензурну лексику!!!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому росіянами Донецьку ЗСУ могли знищити щонайменше шість офіцерів із Північної Кореї.