Батьків дітей-квадроберів будуть карати: у Росії вигадали новий метод боротьби із субкульторою

У російських ЗМІ і серед депутатів Держдуми квадробери стали символом деградації молоді

У Росії планують штрафувати батьків за те, що їхні діти займаються квадробінгом або вигулюють себе рачки. Окрім цього, можлива кримінальна відповідальність для батьків, якщо дитина покусає перехожого.

Про це пишуть росЗМІ. Там зазначили, що сума штрафу від 1 до 5 тисяч рублів.

Представники Держдуми і активісти бачать у цьому явищі загрозу для суспільства і пропонують суворо карати як учасників руху, так і їхніх батьків, навіть якщо квадробінг несе за собою лише фізичні вправи та спорт, а не соціальну небезпеку.

Громадська організація "Ветерани Росії" надіслала запит до Генеральної прокуратури з вимогою визнати квадробінг екстремістською діяльністю і заборонити продаж товарів, пов’язаних з цим захопленням. Виробників одягу та амуніції для квадроберів активісти звинувачують у комерціалізації "руйнівного тренду". Аргументи базуються на твердженнях, що субкультура шкодить психічному здоров'ю молоді, заохочуючи її до дивної поведінки. Наприклад, наводять випадки, коли підлітки починають поводитися як тварини, вимагати особливих прав і навіть кусати перехожих.

"Попри це, реальної шкоди квадробінг як спортивне захоплення не приносить. Воно включає фізичні вправи, що імітують рухи чотириногих тварин, і може розглядатися як вид спорту. Однак у російських ЗМІ і серед депутатів Держдуми квадробери стали символом деградації молоді. Заступник голови комітету з просвіти Держдуми Яна Лантратова навіть закликала до запровадження штрафів для батьків, чиї діти займаються квадробінгом, та до заборони його популяризації в медіа та інтернеті. Хоча сама Лантратова вважає, що карати батьків не варто, деякі депутати, як Сергій Колунов, наполягають на кримінальній відповідальності, звинувачуючи державу у "потаканні деградації", — йдеться у виданні Обозреватель.

Раніше "Телеграф" розповів докладніше читачам про нову субкультуру.