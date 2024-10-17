Зумеры, блогеры и квадроберы в России массово уходят в монастыри и это уже тренд

Устраивают духовный ретрит

В России среди молодежи появляется новый тренд, и это не нашумевшие квадроберы, а так называемый "монастыринг". Зумеры, блогеры и квадроберы поселяются в монастырях, чтобы пройти там что-то вроде духовного ретрита.

Как отмечают в сети, в последнее время много молодежи РФ отправилось в монастыри, чтобы "исправить психическое состояние".

Там им дают работу, еду и спальное место. Такой "отдых" длится около месяца и этого обычно хватает, "чтобы привести себя в норму, а еще это дешевле лекарств и психотропов", пишут росСМИ.

На видео, которые уже публикуют в сети видно, что блогеры занимаются обычной работой монахинь и живут по Божьему слову. Однако "монастыринг", как пост, длится несколько недель, дальше люди возвращают к нормальной жизни.

Напомним, что 17 октября Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, длительное время находившийся под управлением Московского патриархата (МП), перешел в Православную церковь Украины. Однако храм начали штурмовать поклонники МП. Митингующие не согласны с уже вступившими в силу изменениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть способ побороть русскую церковь в Украине. Принятый закон Верховной Радой существенно ничего не изменит, нужна активная помощь общественности.