В России перевернулось "несчастливое" судно, часть экипажа ищут под водой (фото)

Оно уже попадало в "неприятности"

В России в порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов". Четверо членов экипажа пропали без вести, одного из них удалось найти живым, двоих — погибшими.

Как сообщают росСМИ, судно перевозило щебень и песок. Оно дало крен и перевернулось, предварительная причина ЧП — перегрузка.

На борту было семеро членов экипажа. Троим удалось спастись, судьба остальных была неизвестна. Их ищут, в спасательной операции задействованы два буксира и спасательное судно, для поиска готовят водолазов. Одного из пропавших моряков нашли, он жив. Еще двоих моряков нашли погибшими.

Судно "Григорий Ловцов" перевернулось

Интересно, что "несчастливому" судну не везло и раньше — это уже не первый инцидент с "Григорием Ловцовым". В 2022 году судно потерпело крушение в Охотском море. Оно было сжато льдами и подало сигнал бедствия из-за опасности повреждения корпуса. Тогда обошлось без пострадавших.

Для справки: российское морское судно "Григорий Ловцов", которое раньше называлось "Углегорск-1" приписано к порту "Корсаков". Водоизмещение — 468 тонн. Оно было построено в 2002 году, используется для перевозки грузов.

Как сообщал "Телеграф", в августе после атаки на порт "Кавказ" в Краснодарском крае России затонуло судно "Конро Трейдер". На борту было 30 цистерн с топливом и, по разным данным, от 5 до 15 членов экипажа.