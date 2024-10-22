Родила троих детей и породнилась с Ющенко и Кучмой: как выглядит жена экс-регионала Павленко и где они познакомились (фото)

В браке с Юрием Павленко Юлия родила троих сыновей

Бывший министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, который сейчас воюет на передовой, почти 25 лет живет в браке с женой Юлией. Его возлюбленная также работала в политической сфере.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Юлия Павленко и что о ней известно. Мы узнали несколько интересных фактов.

Как выглядит жена Юрия Павленко и чем занимается

Юлия Павленко (Евсеева — девичья фамилия) родилась в 1978 году. Женщина предпочитает оставаться в тени, поэтому о ее жизни известно крайне мало. Юлия училась в США, где окончила дипломатическую академию МИДа. После этого она стала работать главным специалистом в управлении внешней политики Секретариата президента.

Юрий и Юлия Павленко

Ее отец — Евсеев Виктор был соратником Виктора Ющенко по НБУ, когда Ющенко занимал пост главы финансового регулятора. Евсеев был директором оздоровительного комплекса Нацбанка с 1998 года и даже получил прозвище "банщика Ющенко". В 2002 году он был включен в список "Нашей Украины". После он занимал должность заместителя руководителя Государственного управления делами.

Юрий Павленко состоит в браке с Юлией 24 года

Юлия Павленко родила в браке троих сыновей. Одного сына экс-министра крестил бывший президент Леонид Кучма, еще одного — бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко. Старший сын семейства также сейчас воюет на фронте. Учитывая, что Юлия предпочитает вести закрытый образ жизни, нет информации о том, чем она сейчас занимается.

Юрий Павленко с сыном и женой

Но в одном из интервью, Юлия Павленко рассказала, как познакомилась со своим мужем. По ее словам, в этом ей помогла двоюродная сестра Юрия — певица Мария Бурмака. Юлия тогда вернулась в Киев из США и никого не знала, вот Мария и попросила Юрия помочь ей и привлечь к работе в "Молодежной партии". Первая их встреча состоялась в Киеве у Золотых ворот и Юлия была настроена на дружбу, а вот у Юрия были другие планы. Вторая встреча состоялась случайно на презентации диска Александра Пономарева, а после этого они начали видеться каждый день.

Юрий Павленко со своей семьей

Жена Павленко рассказала, что он очень красиво ухаживал за ней и год завоевывал ее сердце. В сентябре 2000 года он отправился к ее родителям, чтобы просить руки и сердца, а в ноябре того же года они сыграли свадьбу.

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