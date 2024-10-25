Лукашенко пригрозил войной России: что случилось

Лидер Беларуси открестился от возможности потерять суверенитет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал резкое заявление о возможном включении Беларуси в состав России и намекнул на возможность вооруженного конфликта в случае таких попыток.

Такое заявление лидер страны сделал в эксклюзивном комментарии "Известиям". Лукашенко прокомментировал идею создания Союзного государства с Россией, однако категорически открестился от возможности утратить суверенитет.

"Здесь два государства. Два суверенных государства: Беларусь и огромная Россия. Это непоколебимый закон нашего времени. Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее… Встаньте на мое место, вы бы что, будучи президентом суверенного, не говорю независимого, мы друг от друга зависим, суверенного государства, не имеющего границ, которое по собственной вине стало суверенным. Это бы государство завтра уничтожили. Я на это пойти не могу… Вы меньше, мы больше, а у нас экономика такая, сякая. Мы будем вам помогать и дальше, вступайте в состав России. Так вопрос задавать нельзя. Это невозможно. Боюсь даже сказать, что тогда это война", — сказал Лукашенко.

По его словам, любые попытки уничтожить суверенитет Беларуси встретят жесткое сопротивление, а решившегося на такой шаг политика "снесет белорусский народ".

Лукашенко несколько раз подчеркнул, что Беларусь является суверенным государством, и он как президент не имеет полномочий изменять этот статус.

"Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил", – подчеркнул он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что вопрос о вхождении Беларуси в состав России никогда не обсуждался на переговорах с Путиным. В то же время, Лукашенко признал, что "в России некоторым неймется и в высоких кругах". Он призвал выбросить подобные идеи.

Вместо этого, Лукашенко предложил развивать сотрудничество в рамках Союзного государства, сохраняя суверенитет обеих стран. По его словам, можно "выстроить такие отношения, которые будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве".

Лукашенко и

Что касается войны в Украине, то лидер Беларуси предостерег от силовых методов разрешения "конфликтов", отметив, что в современном мире "нельзя подмять огромную страну без последствий".

"Да, сегодня можно наклонить, завоевать что-то, а завтра что? Ну ладно, получили Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда делая шаг, умный мудрый политик должен думать, а дальше что? Такую огромную страну можно подмять без последствий? Нет. Что мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина, и они совершали теракты против нас и русских?" — сказал Лукашенко и заявил, что именно поэтому перед Путиным якобы никогда не стояла задача завоевать Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как цинично Путин объяснил войну России против Украины. Он сравнил мир с большой семьей, в которой происходят "скандалы и потасовки".