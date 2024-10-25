В России судят блоггершу, укравшую для ВСУ миллионы долларов: что о ней известно

Женщина создала образ успешной бизнесвумен и якобы обманула нескольких инвесторов

Российская блоггерша, известная под псевдонимом "Королева криптовалют", организовала масштабную мошенническую схему. Благодаря этой схеме ей удалось обмануть инвесторов более чем на 22 миллиона долларов.

После того как замысел увенчался успехом, россиянка якобы передала украденные средства Вооруженным силам Украины. Но ее арестовали и теперь судят в России. Об этом пишет New York Post.

Детали инцидента

Женщина позиционировала себя как опытная эксперт по криптовалютам, у которой были офисы в нескольких странах. Мошенница действовала под ником "Bitmama" и успела собрать огромную сумму всего за два месяца.

Федякина создала образ успешной бизнесвумен с представительствами в Москве, Дубае, Монако, Сербии и Турции. Одна из ее жертв заявила о потере 70 миллионов долларов из-за мошенничества женщины.

Российские правоохранительные органы задержали "криптокоролевую" в сентябре 2023 года, когда та пыталась бежать из России. Сейчас Федякина находится в следственном изоляторе, ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В социальных сетях активно обсуждают это событие. Часть пользователей считает информацию фейком. Другие поддерживают действия блоггера и радуются, что она отправила деньги на ВСУ. Впрочем, никаких подтверждений, что деньги действительно поступили украинской армии, пока нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный блоггер Супер Сус попал в Одесский ТЦК. Видеозапись, на которой заметен блоггер был обнародован в местном телеграмм-канале.