Второй за сутки: в России упал еще один вертолет (фото)

На борту было четыре человека

В России потерпел крушение вертолет Ми-2. Инцидент произошел в Кировской области, а на борту находились четыре человека.

Об этом сообщают российские СМИ. Известно, что вертолет принадлежал компании ООО "Вяткаавиа", которая предоставляла свой транспорт в пользование экстренным службам и медикам.

Генеральный директор предприятия Валентин Комлев был во время этого рейса пилотом. Кроме Комлева на борту находились врач и двое фельдшеров.

В результате крушения никто не выжил. Тело одного из погибших нашли не сразу. Причины крушения не сообщаются.

Согласно данным из открытых источников, "Вяткаавиа" помимо упомянутого Ми-2 также имеет пять легкомоторных самолетов.

Как известно, Ми-2 это многоцелевой вертолет, который производился с 1965 в Польше для стран ОВД и других союзников СССР. Его массовое производство завершилось в 1992 году, хотя окончательно его свернули лишь в 1998. За время производства их выпустили почти 5,5 тысячи единиц из-за чего его активно эксплуатируют и в нынешнее время.

Как сообщалось ранее, это не первый вертолет, который потеряли россияне 26 октября. До этого пропагандисты сообщили о крушении военного вертолета в районе Керченского пролива. Предварительно причиной крушения стал отказ бортовой электроники.