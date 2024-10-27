В России за сутки сразу два больших побега зэков, осужденных за тяжкие преступления (фото)

Событие произошло в Забайкалье и Липецкой области

В России за два дня сбежали 10 осужденных. Некоторые из них отбывали срок за изнасилования несовершеннолетних.

Об этом сообщают РосСМИ. В субботу, 26 октября, шестеро мужчин скрылись из-за выкопанного тоннеля во время вечерней пересменки дежурных.

По одной из версий, лазов было две. Утверждается, что заключенные украли инструменты для подкопа в мастерской еще в марте. Пока удалось поймать только двоих, их нашли в Тамбовской области, туда они могли добраться попутками.

Пятеро из них – граждане Узбекистана, шестой зарегистрирован в Таджикистане. В определенные промежутки времени они работали в Москве. Один из них Тургун Абдуллаев в 2022 году был оштрафован на 2 тыс. рублей за нарушение режима пребывания в России, но его не стали депортировать.

Впрочем, четверо беглецов сидели за изнасилование, в том числе детей в возрасте от 12 до 16 лет, двое других – за хранение наркотиков. Двум из них доставлялись продукты родных и знакомых.

Прокуратура Липецкой области начала проверку, а Следственный комитет контролирует уголовное дело, возбужденное по статье о халатности.

Аналогичный случай произошел и в воскресенье, 27 октября, четверо осужденных скрылись из исправительного центра №1 Нерчинска в Забайкалье. Имена беглецов: Олег Чекришев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин.

Всех ранее осудили за кражи, ограбление и насилие к представителям власти и были приговорены к принудительным работам. Поэтому жили в специальном общежитии при исправительном центре, могли свободно передвигаться по поселку. Утром они, как всегда, должны были прийти на работу, но не явились. Сейчас их разыскивают.

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