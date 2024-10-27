В Росії за добу одразу дві великі втечі зеків, засуджених за тяжкі злочини (фото)

Подія трапилась в Забайкаллі та Липецькій області

У Росії за два дні втекло 10 засуджених. Деякі з них відбували термін за зґвалтування неповнолітніх.

Про це повідомляють росЗМІ. У суботу, 26 жовтня, шестеро чоловіків втекли через викопаний тунель під час вечірньої перезмінки чергових.

За однією з версій, лазів було дві. Стверджується, що ув'язнені вкрали інструменти для підкопу у майстерні ще у березні. Поки вдалось зловити тільки двох, їх знайшли в Тамбовській області, туди вони могли дістатись попутками.

П'ятеро з них – громадяни Узбекистану, шостий зареєстрований у Таджикистані. У певні проміжки часу вони й працювали у Москві. Один із них, Тургун Абдуллаєв, у 2022 році був оштрафований на 2 тис. рублів за порушення режиму перебування в Росії, але його не стали депортувати.

Втім четверо втікачів сиділи за зґвалтування, у тому числі дітей віком від 12 до 16 років, двоє інших – за зберігання наркотиків. Двом із них доставлялися продукти від рідних та знайомих.

Прокуратура Липецької області розпочала перевірку, а Слідчий комітет контролює кримінальну справу, порушену за статтею про недбалість.

Аналогічний випадок стався і у неділю, 27 жовтня, четверо засуджених втекли із виправного центру №1 Нерчинська у Забайкаллі. Імена втікачів: Олег Чекришев, Юрій Русін, Андрій Андрєєв та Микола Куйдін.

Усіх раніше засудили за крадіжки, пограбування та насильство до представників влади та були засуджені до примусових робіт. Тому мешкали у спеціальному гуртожитку при виправному центрі, могли вільно пересуватися по селищу. Вранці вони, як завжди, мали прийти на роботу, але не з'явилися. Нині їх розшукують.

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