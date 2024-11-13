"Здесь происходит бунт": в России из воинской части сбежал целый взвод солдат (видео)
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Власти уже подтвердили факт побега
В Новосибирской области (РФ) солдаты устроили бунт воинской части и сбежали. Часть их них до сих пор не нашли.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По их данным, инцидент произошел на территории воинской части, расположенной в рабочем поселке Коченево. Там 12 солдат разгромили помещения, а затем самовольно покинули военный объект. Они разбивали стекла, били доски почета, а происходящее сняли на видео, которое оказалось в сети.
Власти уже подтвердили факт побега, а также заявили, что 7 солдат якобы уже удалось задержать.
По одной из версий, военнослужащие могли уехать в соседнюю Кемеровскую область на такси. Сейчас полиция ведет их розыск.
Напомним, ранее мы писали о том, что в российской армии взбунтовались зэки, которых набрали для войны в Украине. Они решили пожаловаться Путину на то, что их "обманули". По словам оккупантов, несмотря на обещания, которые им давали при подписании контракта, их кинули со всеми выплатами, льготами и гарантиями. Зэки говорили, что им даже не оформляют инвалидность.