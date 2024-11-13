"Тут відбувається бунт": в Росії з військової частини втік цілий взвод солдатів (відео)

Влада вже підтвердила факт втечі

У Новосибірській області (РФ) солдати влаштували бунт у військовій частині і втекли. Частину з них досі не знайшли.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За їхніми даними, інцидент стався на території військової частини, розташованої у селищі Коченеве. Там 12 солдатів розгромили приміщення, а потім самовільно залишили військовий об’єкт. Вони розбивали шибки, били дошки пошани, а те, що відбувалося, зняли на відео, яке опинилося в мережі.

Влада вже підтвердила факт втечі, а також заявила, що 7 солдатів нібито вже вдалося затримати.

За однією з версій, військовослужбовці могли виїхати до сусідньої Кемеровської області таксі. Зараз поліція веде їхній розшук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в російській армії збунтувалися зеки, яких набрали для війни в Україні. Вони вирішили поскаржитися Путіну на те, що їх "обдурили". За словами окупантів, незважаючи на обіцянки, які їм давали під час підписання контракту, їх кинули з усіма виплатами, пільгами та гарантіями. Зекі казали, що їм навіть не оформляють інвалідності.