В СИЗО российского Ростова заключенные террористы взяли в заложники тюремщиков: чего они вымогают (фото, видео, обновлено)

В сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 заключенные в одной из камер взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Они требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников.

Информация об этом 16 июня стала появляться в различных Telegram-каналах. Отмечается, что на улице Максима Горького в связи с этим перекрыта дорога. На месте работают соответствующие службы. С обвиняемыми ведутся переговоры. Также в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН

"Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Сотрудников вооружают и отправляют к СИЗО на улице Максима Горького. Туда же направлены большое количество машин скорой помощи. Дорога у изолятора перекрыта. По предварительным данным один из подозреваемых мог взять в заложники сотрудников изолятора. Однако официальной информации пока нет" — пишет Baza.

Отмечается, что шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть. Там они и взяли в заложники сотрудников.

Известно, что заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1. Уже были установлены личности пятерых захватчиков. Среди них есть те, кто осужден по "террористическим" статьям.

В соцсетях тем временем продолжаются появляться видео из ростовского СИЗО.

По предварительной информации, сейчас преступники пытаются найти в СИЗО хранящееся там огнестрельное оружие. На кадрах также видно, что захватчики вооружены ножами и заточками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России начинают закрывать колонии за ненадобностью. Уже как минимум две колонии приняли решение о закрытии.