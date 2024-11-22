На заводе "Роскосмоса" в Питере производили снюс, чтобы хоть как-то заработать

Раньше он был известен как производитель космических аппаратов и артиллерии

На территории завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге, входящего в состав госкорпорации "Роскосмос", нашли подпольную лабораторию для производства снюса (вид некурительного табачного изделия, запрещенного в РФ). Госкорпорация работает "в минус".

Как сообщают росСМИ, полиция обнаружила лабораторию в ходе проведения миграционных проверок. В результате обысков они изъяли 65 свертков с неизвестными веществами.

Раньше этот завод был известен как производитель космических аппаратов и артиллерии. Однако у "Роскосмоса" начались проблемы. Как пишет The Moscow Times, в феврале глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что госплан по космическим пускам в 2023 году провален. По сравнению с довоенным 2021 годом количество запусков сократилось на четверть, или 6 единиц, а если сравнить с началом 2000-х — практически вдвое.

На протяжении уже четырех лет "Роскосмос" работает в убыток, а за 2020–2022 гг. госкорпорация потеряла около 90 млрд рублей. Нередко входящие в него компании перебиваются случайными заработками. В здании "Арсенала" находятся многочисленные офисы. Здание завода не ремонтировалось десятилетиями.

Снюс — вид некурительного табачного изделия. Он представляет собой измельчённый увлажненный табак. Его помещают между верхней губой, оставляя там до часа. Никотин из табака поступает в организм. С декабря 2015 года производство и продажа снюса в РФ запрещены законодательством.

Как сообщал "Телеграф", глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика уже вышла на опасный предел, когда нехватка ресурсов может спровоцировать серьезное падение. Практически все доступные ресурсы в экономике РФ уже задействованы, не хватает людей, страну накрывает стагфляция (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией).