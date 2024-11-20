В России запретили "пропаганду чайлдфри". Как будут наказывать

Россияне неоднозначно восприняли новый закон

Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 5 млн рублей (более 2 млн гривен).

Об этом сообщили росСМИ. В частности, в РФ запретили публичное распространение информации, пропагандирующей отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. За пропаганду чайлдфри предусмотрен штраф для граждан в размере до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн рублей.

Эта новость активно обсуждается в сети, некоторые россияне радуются, что теперь у них будет "безлимитный" секс. Другие комментаторы иронизируют над идиотизмом нового закона.

"Теперь если мне не даст девушка, скажу что это она пропагандирует чайлдфри", "Чем ближе крах России, тем дурнее её законы", "Когда же будут трудовые лагеря, граждане уже в очередях стоят и ждут когда", "Походу всё получится наоборот", "Еще один запрет. А что разрешено?", "Главное есть штраф… остальное неважно", "Может, я невнимательный, но никогда не встречал "информацию, пропагандирующую отказ от деторождения"… хотя бы один пример привели", — пишут в сети.

Для справки: Чайлдфри (childfree, с англ. — свободные от детей) это люди, которые сознательно отказываются от родительства. Причины нежелания иметь детей в каждом случае могут быть разными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов заявил, что чайлдфри — это "одна из идеологий экстремистской направленности". Он призвал противостоять "этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности".