На заводі "Роскосмосу" у Пітері виробляли снюс, щоб хоч якось заробити

Раніше він був відомий як виробник космічних апаратів та артилерії

На території заводу "Арсенал" у Санкт-Петербурзі, що входить до складу держкорпорації "Роскосмос", знайшли підпільну лабораторію для виробництва снюсу (вид некурильного тютюнового виробу, забороненого в РФ). Держкорпорація працює "в мінус".

Як повідомляють росЗМІ, поліція виявила лабораторію під час проведення міграційних перевірок. У результаті обшуків вони вилучили 65 пакунків із невідомими речовинами.

Раніше цей завод був відомий як виробник космічних апаратів та артилерії. Однак у "Роскосмосу" почалися проблеми. Як пише The Moscow Times, у лютому глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що держплан з космічних пусків у 2023 році провалений. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків скоротилася на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х — практично вдвічі.

Протягом чотирьох років "Роскосмос" працює у збиток, а за 2020-2022 рр. держкорпорація втратила близько 90 млрд рублів. Нерідко компанії, що входять до нього, перебиваються випадковими заробітками. У будівлі "Арсеналу" знаходяться численні офіси. Будівлю заводу не ремонтували десятиліттями.

Снюс — вид тютюнового виробу, що не палиться. Це подрібнений зволожений тютюн, який розміщують між верхньою губою, залишаючи там до години. Нікотин із тютюну надходить до організму. З грудня 2015 року виробництво та продаж снюсу в РФ заборонено законодавством.

Як повідомляв "Телеграф", голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що російська економіка вже вийшла на небезпечну межу, коли брак ресурсів може спровокувати серйозне падіння. Майже всі доступні ресурси економіки РФ вже задіяні, бракує людей, країну накриває стагфляція (кризовий стан економіки, у якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією).