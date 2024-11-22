Над Буковелем заметили странный самолет: фото вызвали обсуждение в сети

На фото в небе видны полосы от самолета

Над Буковелем, популярным всесезонным курортом в сердце Карпат, заметили самолет, не похожий на военный. Соответствующие фотографии попали в сеть и вызвали обсуждения.

Об этом на своей странице в Facebook написал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Он сказал, что данные фото ему прислал товарищ, который находится в Буковеле.

"Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку". Товарищ отдыхающий в Буковеле прислал. Так уж получилось, что он по роду деятельности умеет отличать военные борты от частных и это не военные… Очень не хочется верить в то, что мы переживаем дежавю…" — написал военный.

Фотографии вызвали справедливые обсуждения в комментариях, ведь с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто.

Отметим, что в конце октября текущего года Украина представила в Варшаве дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Возобновление авиасообщения в Украине может начаться уже в январе 2025 года. Два аэропорта — "Борисполь" и "Львов" — рассматривают как потенциальные хабы для первых рейсов.

Также стоит добавить, что за последний год фиксировалось несколько случаев перемещения пассажирских самолетов над Украиной. К примеру, в июле текущего года в небе был зафиксирован пассажирский боинг. Он несколько раз изменил направление, пересек границу и направился в сторону Молдовы.

Перед этим подобный случай был в мае 2024. Тогда над Украиной якобы пролетел пассажирский самолет. Руководитель госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак на запрос "Телеграфа" прокомментировал информацию и сказал, это был сбой в системе самого приложения Flightradar, отображающего движение самолетов по всему миру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле над всей территорией Украины пролетел британский самолет Военно-воздушных сил. Он кружил над страной порядка семи часов. Известно, что самолет долетал до Киева, а затем нова сделал еще один круп.