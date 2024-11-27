Украинцев предупреждают о новой угрозе от "Шахедов": к чему прибегли россияне

Такие боеприпасы могут находиться в любом месте вдоль маршрута полета "Шахедов"

В Силах обороны предупреждают о новой смертельной опасности, которую несут ударные дроны армии РФ.

Опасные взрывные устройства имеют механизм замедленного действия и могут сдетонировать в любой момент после падения. Об этом сообщают "Добровольцы Бучи" на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, два таких боеприпаса сработали прямо во время разминирования территории пиротехниками в городе Шостка. Речь идет о специальных гранатах осколочного типа, время детонации которых невозможно предусмотреть.

Спасатели отмечают, что такие боеприпасы могут находиться в любом месте вдоль маршрута полета вражеских БПЛА. При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещено касаться или перемещать их. О находке необходимо немедленно сообщить по номерам "101" или "102".

По данным ГСЧС, только за прошлую неделю на территории Сумской области было обезврежено 26 взрывоопасных предметов. С начала года специалисты обнаружили и обезвредили 1345 боеприпасов в регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне ударили по Сумам дроном с очень опасной начинкой. Такое оружие используется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов.