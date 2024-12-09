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Похоронен в центре московского кладбища: как выглядит могила звезды "Бриллиантовой руки" Никулина

Автор
Виктория Козар
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Автор
Могила Юрия Никулина
Могила Юрия Никулина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актера похоронили на одном из кладбищ Москвы

Юрий Никулин — российский актер, игравший в советском кино, как и Светлана Светличная. В частности, прославился ролями в фильмах "Бриллиантовая рука", "Операция "И", "Кавказская пленница". Мужчина умер 27 августа 1997 года, когда ему было 75.

"Телеграф" напомнит, каким было прощание с актером, и как выглядит сегодня его могила.

Могила Юрия Никулина

В последние годы жизни у мужчины были проблемы с кровеносными сосудами. Мужчина нуждался в хирургическом вмешательстве для того, чтобы кровь поступала в сердце. Так, актер отважился на операцию, не воспринимая ее как что-то серьезное. Он практически до последнего веселил врачей, не думая о смерти.

Операция проходила хорошо, но на последних минутах остановилось сердце. Медики стали делать косвенный массаж сердца, и оно заработало. Это позволило врачам завершить манипуляции с сосудами. Однако в то время Никулин уже находился в состоянии клинической смерти. Медики еще в течение 2 недель пытались его спасти, но безрезультатно.

Прощание с артистом прошло в 1997 году в Московском цирке на Цветном бульваре. Оно длилось 3 дня, поскольку желающих провести актера в последний путь было очень много. Проститься пришли родные, близкие и коллега Никулина. На похоронах также находился тогдашний президент России Борис Ельцин.

Никулина похоронили в центре Новодевичьего кладбища, расположенного в Москве. Через 2 года на могиле актера установили памятник. Это бронзовая скульптура в виде актера, сидящего на своем плаще. Его воспроизвели в костюме и шляпе, а сам памятник расположен на невысоком постаменте.

Недалеко от памятника Никулина расположена фигура собаки, который был домашним любимцем актера Пса звали Федор, и он пережил Никулина на 4 года Также на могиле актера постоянно можно увидеть живые цветы, которые приносят поклонники.

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