Жила с котом в скромной квартире: как выглядит жилье покойной Ирины Фарион и двор, где ее убили

Филолог жила в скромной двухкомнатной квартире

Ирина Фарион — известная украинская языковед, убитая 19 июля 2024 года. Неизвестный произвел выстрел в висок филолога прямо у дома, где она жила. Недавно в честь общественного деятеля назвали улицу во Львове.

"Телеграф" покажет, как выглядит квартира в доме, где всю жизнь жила выдающаяся языковед.

Квартира Ирины Фарион

Ирина Фарион долгое время проживала на улице Масарика, 3 в Шевченковском районе Львова. Ее жилье расположено в многоквартирном доме советской застройки. Языковед имела скромную двухкомнатную квартиру, где жила одна со своей кошкой Беллой. 19 июля 2024 года женщину убили во дворе ее дома.

В рабочем кабинете покойной филолога можно увидеть много книг по украинской литературе и публицистике и портрет выдающегося писателя Ивана Франко. Также были элементы символики ВО "Свобода", в которую Фарион долгое время входила. На шкафу находится небольшой телевизор, окруженный книгами.

Скриншот с видео телеканала "1+1"

Скриншот с видео телеканала "1+1"

Большое количество разнообразных сборников можно было увидеть и на кухне. Там преобладают желто-оранжевые цвета, а также салатовый. В интервью 2014 филологиня рассказывала, что почти не готовит. Вероятно, это было связано с тем, что в тот период жизни Фарион была депутатом Верховной Рады. Тогда она проживала в киевской гостинице и не имела времени на бытовые дела.

Скриншот с видео телеканала "1+1"

Скриншот с видео телеканала "1+1"

Женщина делилась, что во время ремонта дала задание мастерам порисовать стены в желтый и оранжевый цвета. Однако получилось немного по-другому, потому что специалисты не добавили нужную составляющую в краску.

Скриншот с видео телеканала "1+1"

В другой комнате — также много книг, шкаф-купе, диван, несколько мягких игрушек, портрет Тараса Шевченко на стене. Примечательно, что преобладают тёплые оттенки. Филолог рассказывала, что занимается с хула-хупом, чтобы оставаться здоровой и стройной.

Скриншот с видео телеканала "1+1"

Скриншот с видео телеканала "1+1"

После убийства языковеда в ее дом приходили следователи. Дочь Фарион, Софья Семчишин рассказывала, что они были впечатлены ее квартирой, а именно огромным количеством книг.

В августе 2024 года на фасаде дома, где проживала Фарион, была установлена мемориальная доска. Это произошло в 40-й день после смерти Фарион после панихиды. На табличке изобразили портрет языковеда, цитату, а также причину смерти – выстрел в голову посреди белого дня.

Фото из сети

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