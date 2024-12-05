Был трижды женат и имеет пятерых детей: как выглядят экс-избранницы бизнесмена Ярославского

Бизнесмен расстался с третьей супругой в 2022 году

Сегодня, 5 декабря, отмечает день рождения известный украинский бизнесмен, президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский. Ему исполняется 65 лет. О предпринимателе снимали документальный фильм под названием "Король Харькова".

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни харьковского бизнесмена, и женат ли он сейчас.

Личная жизнь Александра Ярославского

Бизнесмен был в браке трижды и стал отцом пятерых детей. Первой женой Ярославского была Ирина Масельская, с которой он познакомился в 80-х. Это дочь бывшего главы Харьковского областного совета Александра Масельского. В 1993 году у супругов появился сын, которого назвали Александром в честь отца. Позже Ирина родила еще одного сына.

Второй раз Ярославский женился на Юлии Туманской. В прессе писали, что она была родственницей второго президента Украины Леонида Кучмы.

Третьей женой бизнесмена стала Марина Свентицкая. Женщина родом из Изюма и некоторое время работала моделью. В частности, заняла второе место в конкурсе красоты "Королева Харькова". Она познакомилась с Ярославским в 2004 году. Мужчина старше Свентицкой на 29 лет.

Фото из сети

Фото из сети

Пара в течение 12 лет жила в гражданском браке, а затем устроила свадьбу. Марина родила трое детей в браке с Ярославским — сына и две дочери. В 2023 году женщина рассказала в своем инстаграме о разводе с бизнесменом. Она отметила, что они разошлись еще в 2022 году.

Свентицкая демонстрирует в соцсетях лакшеры-жизни: люксовые бренды, изысканные фотосессии и дорогой отдых в разных уголках мира.

Фото из инстаграма Марины Светницкой

Фото из инстаграма Марины Светницкой

Фото из инстаграма Марины Светницкой

На ее странице в инстаграме есть только одно упоминание о войне, сделанное 25 февраля 2022 года. Она ограничилась лаконичной фразой "Stop war in Ukraine" без осуждения России за полномасштабное вторжение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жене известного путешественника Евгения Синельникова. Мужчина женился во второй раз в 2022 году.