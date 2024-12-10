Россия идет ва-банк. Сколько ВСУ смогут держать фронт, рассказал Дикий

Главную роль играет соотношение сил

Россияне пока не имеют ресурса создать человеческий резерв, поэтому по факту идут ва-банк. У армии РФ людей хватит на год, а ВСУ — на полгода.

Как отметил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "Новинарные", именно поэтому Россия хочет до весны максиму дожать украинских военных.

"С людьми у них не так плохо, как с железом, но уже пошли проблемы с пополнением. И вот в этой ситуации, по моему мнению, они пошли по принципу "горит сарай, горы и дом"", — говорит Дикий.

По его словам, продвижение оккупантов в последнее время показывают, что они не жалеют резервов и ресурсов. Это рисковая ставка, которая может сыграть.

"Это ставка на то, что вот у них ресурсов на год, а у нас максимум на пол. Поэтому они за зиму, и не до 20 января, а до весны будут пытаться захватить максиму территорий. А если у Украины ресурсов будет меньше — здесь два варианта", — объясняет военный.

Он отмечает, что в первом случае — это победа РФ, а втором — капитуляции Украины на условиях, которые даже не близки к стамбульским.

"Вот на это их расчет. Поэтому, если Украина в ближайшее время не изменит темпы и качество мобилизации, все может пойти не по сценарию. Здесь главное — соотношение сил", — говорит Дикий.

Напомним, в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации в Торецке и Часовом Яру, где бои идут чуть ли не за каждый подъезд, а "мясные штурмы" не прекращаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный объяснил, в чем наибольшая угроза продвижения россиян на Покровском направлении Донетчины.