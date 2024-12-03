Курская операция достигла одной из целей. Действительно ли существовала угроза для Сумщины

Россияне готовили наступление не только на Харьковщину

У многих людей до сих пор остается вопрос относительно целей Курской операции ВСУ и ее начала, в частности: действительна ли она была превентивным мероприятием, которое предотвратило прорыв границы россиянами в Сумской области.

Как отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в интервью РБК-Украина, армия РФ действительно накапливала силы у этой границы.

"Это было превентивное мероприятие и его нужно рассматривать в контексте Харьковской операции. Когда началась Харьковская операция, враг накопил много войск и на Сумском направлении. Это было зафиксировано. Чтобы не допустить, чтобы враг зашел на Сумское направление, была совершена Курская операция", — говорит Артюх.

По его словам, россияне долгое время накапливали силы, которые должны были атаковать Сумскую область. А Курская операция была спланирована как шаг на опережение. Однако успех ВСУ на границе сподвиг их продвигаться вперед и удерживать территории РФ. Благодаря этому наступление на Сумщину не произошло.

"Но это все не так просто планируется, это должно было быть определенное время, нужна была информация о враге, в каком состоянии и где они. На мой взгляд, это была очень правильно спланированная операция, которая достигла своей цели, мы зашли на территорию врага, начали бивать врага на его территории, уничтожать врага на его территории. И там уничтожается инфраструктура враждебная, а не наша. Поэтому со всех сторон это был пример правильного планирования боевых действий", — объясняет начальник ОВА.

На вопрос корреспондента, готова ли Сумская область, если армия РФ все же пойдет на нее, Артюх заверил, что да. Ведь государство выделило немалые средства на строительство фортификационных сооружений и укрепление позиций ВСУ.

"И эта задача президента выполнена. То есть, на сегодняшний день, с учетом возможных наступлений, в том числе круговая оборона, эти вопросы были учтены при планировании строительства этих фортификационных сооружений", — добавляет глава области.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по данным СМИ, ВСУ в Курской области приказали держаться до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января.