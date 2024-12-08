Уже к Рождеству: Папа Римский призвал к прекращению огня в Украине

Он говорит, что это должно произойти на всех фронтах.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 8 декабря, призвал к рождественскому прекращению огня. Вспомнил об Украине и всех странах, где страдают люди.

Об этом сообщает Vatican News. Он упомянул о войне не только в Украине.

"И дальше молимся о мире в страждущей Украине, на Ближнем Востоке – в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии, – в Мьянме, Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до праздника Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны", – сказал понтифик.

Он также призвал помолиться о приговоренных к смертной казни в США, чтобы их наказание было изменено.

"Вспомним об этих наших братьях и сестрах и просим у Господа благодати спасти их от смерти", – призвал Папа.

Следует отметить, что Папа Римский за время полномасштабной войны в Украине трижды встречался с президентом Владимиром Зеленским. Последняя встреча состоялась в октябре 2024 года. Тогда Зеленский подарил Ватикану картину о резне в Буче.

До этого украинский президент и Папа Франциск встречались в мае 2023 и во время саммита G7 в итальянской Апулии в июне 2024 года.

Понтифик неоднократно упоминал о войне в Украине в своих молитвах и речах. Он призывает к "мирному" завершению войны.

Недавно он также отмечал, что зима будет тяжелой для Украины. Понтифик призвал поддерживать украинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что Папа Римский опозорился с заявлением о роли женщин.