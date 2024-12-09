Ожидаются очень мощные наступления: какие новые цели россиян на фронте (карты)

Россияне сменили тактику, применяя малые группы

Армия РФ готовится к наступлению на 2 новых участка фронта — на Днепропетровщине, где они пробиваются уже к границе, а также в Запорожье. Именно в Запорожской области они готовятся к сильным штурмам.

Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга Украины. Под угрозой не только административная граница Днепропетровщины, но и Запорожье, которое находится в 30 км от фронта.

Запорожье – в около 30 километрах от фронта, туда долетают КАБы

Чтобы достичь поставленных командованием целей, россияне активно готовятся: улучшили системы сброса КАБов (благодаря этому огромные бомбы — КАБ-250 и КАБ-500 могут прилетать уже по центру Запорожья).

Также армия РФ прошла обучение для этих штурмов. Приготовлены штурмовые группы пехоты, их научили использовать боевую технику во время настоящего боя. На Времивском направлении штурмовые группы начали практические действия — ежедневно здесь фиксируется как не 25, так и 30 штурмовых действий, в том числе с применением тяжелой техники — ББМ, танков и т.д.

Какая ситуация на Времевском направлении сейчас

Как говорит спикер, сейчас российское командование применяет тактику, подобную той, которая была в Авдеевке, Угледаре, Соледаре и Бахмуте. Это тактика использования малых групп — и именно здесь россияне имеют частичный успех.

Цель российской армии — взять под контроль юг Днепропетровской области, а также поселок Большая Новоселка. Так они выйдут на границу Днепропетровской области.

Ситуация возле Великой Новоселки

Также россияне с помощью подобных методов готовятся к штурмам на Ореховском направлении. Там армия РФ хочет вернуть утраченные во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ территории, то есть Роботино. Им нужно выйти в Орехово, чтобы перерезать логистику нашим войскам, которые сейчас находятся на востоке Запорожья. Россияне уже начали перебрасывать технику на передовые позиции и готовят очень мощные штурмы, говорит Волошин.

Ситуация на Ореховском направлении

На Гуляйпольском направлении ситуация аналогичная – россияне там готовят штурмовые группы с применением техники.

Ранее "Телеграф" также писал, что тактика РФ на фронте в Украине изменилась. Теперь здесь нет мясных штурмов.