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"А в ООН не жаловались?" Россия требует от Google космический штраф за блокировку YouTube

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Россия требует от Google деньги Новость обновлена 29 октября 2024, 11:48
Россия требует от Google деньги. Фото Коллаж "Телеграфа"

В сети люди уже смеются

Российские телекомпании требуют от Google 2 ундетилиона рублей (единица с 36 нулями) компенсации из-за блокировки аккаунтов на YouTube. Эта цифра удваивается еженедельно.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что ранее телеканалы РФ через суд требовали восстановить доступ к YouTube.

Однако Google этого не сделал, поэтому сейчас Россия подсчитала свои "убытки" от блокировки, которые ежедневно растут. Российский суд уже прозвал это "делом с кучей нулей".

Заметим, что к перечню компаний, которые судятся и требуют денег, относятся: "Звезда", "Первый канал", ВГТРК (телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и др.), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, "ГПМ Развлекательное телевидение", "Общественное телевидение России", "Телеканал 360", "ТРК Петербург", "Фонд православного телевидения", "Национальный спортивный телеканал", "Технологическая компания Центр", YouTube -канал телеведущей Маргариты Симоньян

Для выполнения этого требования суд выделил Google девять месяцев, если тот не выплатит деньги и не разблокирует доступ – начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей. До этого эта сумма будет удваиваться еженедельно, пока решение не будет исполнено, без ограничения общей суммы.

Также, по словам участников судебного процесса, еще в сентябре общий размер штрафа составлял около 13 децилионов (единица с 33 нулями).

В то же время в сети люди уже смеются над этими требованиями, заметив несколько моментов. Во-первых, YouTube в РФ заблокирован не из-за Google, а из-за решения Кремля. Во-вторых, зачем России разблокировать YouTube, если там уже создали свой аналог. В-третьих, сумма, требуемая телекомпанией, настолько заоблачна, что даже смешно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина обогнала Россию в важном мировом рейтинге.

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