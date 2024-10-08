Теперь официально: за что в России заблокировали мессенджер Discord

Facebook, Instagram, YouTube, а теперь Discord – остается все меньше соцсетей, которыми жители РФ могут пользоваться без VPN

В течение недели российские пользователи жаловались на сбой в работе популярной среди геймеров платформы Discord. Они столкнулись с проблемами при входе в приложение и веб-версию, подключении к серверам, а также с отсутствием отображения сообщений и каналов.

Некоторое время причины сбоев не раскрывались. Однако, пользователи отмечали, что обходить проблему помогает VPN, сообщает российское медиа RTVI.

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", — отмечается в сообщении "Росконадзора", обнародованном во вторник, 8 октября, через Russia Today.

Еще в сентябре российские СМИ писали, что мессенджер Discord могут полностью заблокировать в России в ближайшее время якобы из-за нарушений законодательства.

Платформу неоднократно штрафовали за распространение запрещённого контента, в том числе якобы детской порнографии. В сентябре "Роскомнадзор" вынес пять новых решений по мессенджеру, а в 2023 году приложение было оштрафовано на 6 млн рублей за неудаление запрещённых материалов.

Также ведомство требовало от платформы удалить 947 противоправных материалов, якобы включающих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, пропаганду ЛГБТ и наркотиков.

1 октября ФСБ сообщила о задержании 39 человек, которых российская спецслужба обвиняет в связях с запрещёнными в России "украинскими террористическими организациями". В ведомстве утверждают, что они использовали Discord для общения со своими "украинскими кураторами".

Напомним, вслед за блокировкой социальной сети компании Meta — Facebook, в России заблокировали источник единственного заработка российских блогеров — Instagram.