Российские блогеры больше не смогут зарабатывать на просмотрах и рекламе от YouTube: как это произошло

Ранее сервис уже вводил ограничения для российских пользователей

После того как в России ограничили доступ к YouTube, компания Google решила деактивировать все аккаунты AdSense для пользователей из России. Соответствующие уведомления от службы Google Payments начали получать блогеры из РФ.

В них говорится, что будут деактивированы все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя.

В то же время в компании сообщили, что выплаты пользователям из РФ за заработок в июле будут произведены в период с 21 по 26 августа, если в аккаунте не было приостановлено получение платежей и достигнуты пределы оплаты. В течение следующих 60 дней Google попытается выплатить остаток средств на балансе аккаунта, если были соблюдены все условия.

Стоит отметить, что ранее российские блогеры не получали выплаты за монетизацию со зрителей, просматривавших их видео с территории России. Однако просмотр зрителей из других стран позволял им зарабатывать на контенте.

Теперь владельцы вебсайтов и видеоблогеры из России, работавшие на площадке YouTube, полностью утратят доступ к Google AdSense и услугам, предоставляемых рекламной сетью. Это лишит их возможности получать доходы от YouTube.

Напомним, после того как во многих городах России "лег YouTube", россияне начали искать альтернативные сервисы для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Но ни один из них не может полностью качественно заменить YouTube.