Запрет Discord в России ударил по оккупантам: пропагандисты ноют

Альтернативу сервису оккупантам не предложили

Популярная платформа для общения Discord была запрещена в России. Как оказалось, это серьезно ударило в первую очередь по российской армии.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что решение о блокировке было встречено громкой критикой со стороны Z-блогеров.

Пропагандисты отметили, что Discord активно использовались российскими подразделениями для координации действий. По их словам, за 2,5 года полномасштабной войны российский военпром не смог придумать безопасной платформы связи, поэтому захватчикам приходится полагаться на сервисы вроде Discord и Telegram.

При этом по данным "военкоров", о решении запретить Discord армию не проинформировали, а потому оккупанты на фронте внезапно остались без связи.

"Нужно было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы работа на фронте просто не была прервана в одночасье. Это называется видеть немного дальше своего носа", — написал один из них.

Ключевым преимуществом программы считается обеспечение стабильной передачи звука и видео между большими группами людей, что изначально было важно для геймеров в онлайн-играх. Однако пользу сервиса для военных целей быстро поняли и украинцы и россияне.

Известный пропагандист Рыбарь сообщил, что главной проблемой является не сколько сам запрет, а то что российское Минобороны не предоставило войскам никакой альтернативы. И похоже, что даже не планирует это делать.

"С военной точки зрения главная проблема запрета Discord даже не в том, что некоторые командные пункты могут остаться без трансляции с беспилотников, а в том, что профильное подразделение Минобороны не стремится предоставить войскам никакой альтернативы", — писал он

Проблемы у россиян заметили и на украинской стороне фронта. Так мониторинговый ресурс "Шо на фронте?" сообщал, что с запретом Discord некоторые российские подразделения потеряли возможность смотреть трансляцию видео с дронов.

Как сообщалось ранее, в августе в России ограничили доступ к YouTube. Компания Google после этого решила деактивировать все аккаунты AdSense для пользователей из РФ, то есть они больше не смогут получать прибыль от монетизации видео.