Росіяни замерзають у квартирах в Сибірі у розпал зими

На вулиці до -10C

В Росії в розпал зими понад 100 житлових будинків залишилось без опалення, адже сталось дві великі комунальні аварії у Новосибірську.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що комунальники намагаються ліквідувати наслідки аварій.

Перший прорив стався зранку 14 грудня, тоді до підвалу будинку почала прибувати гаряча вода через пошкодження труб між бойлерною та будинком. Такий самий прорив стався і в іншому будинку.

А друга аварія — прорив водопроводу діаметром 700 міліметрів. Ця труба з'єднувала котельню №1 та теплові мережі Академмістечка. Наразі на всіх місцях аварій працюють комунальні служби. Повернути подачу тепла до будинків мешканцям Академмістечка пообіцяли до вечора 14 грудня.

Зауважимо, що, за даними порталу meteofor.com.ua, наразі у Новосибірську, який є частиною Сибірі, морозна погода, адже вдень стовпчик термометра сягнув -3 градусів, а вночі -7 градусів. Далі буде трошки тепліше, але "мінусова" температура збережеться.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії нещодавно стався зимовий "апокаліпсис", жінкам дозволили не працювати.