Родной город Зеленского замерзает: более 500 домов до сих пор без отопления

По всему городу до сих пор остаются разрытые ямы с трубами, требующими ремонта

В Кривом Роге сложилась критическая ситуация с отоплением – почти 130 тысяч жителей города остаются без тепла. Более двух тысяч многоэтажек, десятки школ, больниц и детских садов до сих пор не подключены к системе теплоснабжения.

Температура в квартирах криворожцев не поднимается выше +9-12 градусов, заставляя людей жить в куртках и спать под несколькими одеялами. Об этом сообщает BBC Украина.

"Сплю в капюшоне, потому что мерзнут уши. На улице ноль, а в квартире всего +13. Чтобы помыться или постирать — приходится выключать обогреватели, потому что старая проводка не выдерживает нагрузки", — рассказывает жительница Саксаганского района Мила Каневская.

По информации ВВС Украина, отопительный сезон должен был начаться еще в конце октября, однако принадлежащее "Нафтогазу" АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечило подачу тепла из-за аварийного состояния сетей.

По всему городу до сих пор остаются разрытые ямы с трубами, нуждающимися в ремонте еще с прошлой весны. Некоторые разрытые котлованы у домов не трогали с февраля. Это вызвало бурю возмущения у местных жителей.

Родившаяся в Кривом Роге певица Mari Cheba собрала сотни историй горожан о жизни без тепла. По ее словам, жители и главы ОСМД написали десятки обращений во все инстанции, однако неделями не получали никакой реакции.

И.о. мэра города Юрий Вилкул обвинил руководство "Криворожской теплоцентрали" в срыве отопительного сезона и предоставлении ложной информации о готовности к его началу. После многочисленных обращений граждан в конце ноября в Кривой Рог прибыл вице-премьер Алексей Кулеба.

В городе открыли штаб по ликвидации аварий и направили ремонтные бригады из одиннадцати областей Украины. По состоянию на 4 декабря отопление было восстановлено в 1433 многоэтажках, однако еще 523 дома остаются без тепла, сообщил министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, куда звонить, если в вашей квартире холодно. Услугу отопления большинству жителей Киева предоставляют две компании.