"Радио судного дня" передало рекордное количество сообщений: такого не было даже перед войной (видео)

Станция относительно редко "разговаривает"

В России внезапно активизировалась одна из самых загадочных радиостанций, которую связывают с армией РФ. Так много сообщение она не передавала даже перед началом полномасштабного вторжения.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным речь идет о радиостанции "УВБ-76" (она же "Жужжалка" или "Радио судного дня".). Это самая известная и загадочная номерная станция в России, которая вещает с середины 1970-х годов. Обычно эфир станции заполняет белый шум, иногда звучат короткие сообщения с числами и не связанными друг с другом словами (часто — именами), из первых букв которых складываются отдельные слова.

Предполагается, что радиостанция "УВБ-76" принадлежит Вооруженным силам РФ, а ее сигнал, по разным версиям, поступает из Московской, Ленинградской или Псковской областей. Но официально это не подтверждено. В западных СМИ популярна версия, что "жужжалка" является частью системы "Периметр" (другое название — "мертвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или утраты связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

Примечательно, что станция относительно редко "разговаривает", однако последний серьезный всплеск активности был зафиксирован прямо перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Началось все в январе, а за несколько дней до вторжения в эфир посыпался целый град из сообщений. Так, 22 февраля передали сообщения со словами "нюхостих" и "неудержимый", а 23 февраля — "мужощелк", "чайхана" и "шиконаст".

И вот 11 декабря года "жужжалка" снова разговорилась. Все сообщения 11 декабря передавались с 09:09 до 17:14 по Москве. В ходе 24 передач прозвучали 30 слов, в том числе такие: "азбука", "нанайка", "неупругий", "бильярд", "геенна", встречались и непонятные, например, "панкосвод", "онероруст" или "втузотюк". В нескольких сообщениях передали ряд слов, так, в одном случае упоминались слова "безотходный" и "кризотютя", в другом — "кошомох" и "бандеролька".

Ввиду того, что эта станция известна, есть люди, которые следят за ней. Так, автор одного из YouTube-каналов записал эфир 11 декабря. Услышать то, как работает станция, а также полный список слов можно на видео:

Для справки: до 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост числа голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения каждую неделю, а иногда и каждый день. В разное время станция передавала в эфир звуки, похожие на шаркающие шаги, отрывки из "Лебединого озера" Петра Чайковского, а в одном случае раздался женский крик.

Напомним, ранее мы писали о том, что один из штатов США кошмарят загадочные дроны.