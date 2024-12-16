Белорусский пассажирский самолет долетел до Харькова? Что известно о загадочном рейсе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие странные полеты фиксируют не впервые
В небе над Украиной продолжают периодически фиксировать пассажирские самолеты, однако на этот раз залетел в закрытое воздушное пространство борт из Беларуси.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. На карте полета видно, что самолет следовал из Еревана в Минск 12 декабря.
Рейс B2734/BRU734 вылетел из Армении в 6:55 утра и приземлился в Беларуси в 9:55. За почти четыре часа полета самолет, согласно карте Flightradar24, залетел и на территорию Украины на востоке. Борт якобы долетел до Харькова, а затем вышел из закрытого воздушного пространства.
В то же время, вероятность того, что этот маршрут очередной глюк портала есть. Ведь любые воздушные цели в небе над Украиной сбивают силы противовоздушной обороны.
Отметим, что полет совершал борт Embraer E195LR, принадлежащий белорусской компании "Белавиа".
Что известно о E195
Борты Embraer E-Jet – семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолетов средней дальности производства бразильской компании Embraer. Это новое поколение самолетов, ведь серийное производство началось в 2002 году. И уже к 2011 году большинство стран мира приобрели себе несколько бортов, не исключением стала и Беларусь.
В зависимости от конфигурации самолет может вмещать до 146 пассажиров. Максимальная дальность полета Embraer – 4815 км.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США самолет свалился на трассу и разломался пополам, пострадали люди.