Белорусский пассажирский самолет долетел до Харькова? Что известно о загадочном рейсе

Такие странные полеты фиксируют не впервые

В небе над Украиной продолжают периодически фиксировать пассажирские самолеты, однако на этот раз залетел в закрытое воздушное пространство борт из Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. На карте полета видно, что самолет следовал из Еревана в Минск 12 декабря.

Рейс B2734/BRU734 вылетел из Армении в 6:55 утра и приземлился в Беларуси в 9:55. За почти четыре часа полета самолет, согласно карте Flightradar24, залетел и на территорию Украины на востоке. Борт якобы долетел до Харькова, а затем вышел из закрытого воздушного пространства.

В то же время, вероятность того, что этот маршрут очередной глюк портала есть. Ведь любые воздушные цели в небе над Украиной сбивают силы противовоздушной обороны.

Отметим, что полет совершал борт Embraer E195LR, принадлежащий белорусской компании "Белавиа".

Что известно о E195

Борты Embraer E-Jet – семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолетов средней дальности производства бразильской компании Embraer. Это новое поколение самолетов, ведь серийное производство началось в 2002 году. И уже к 2011 году большинство стран мира приобрели себе несколько бортов, не исключением стала и Беларусь.

В зависимости от конфигурации самолет может вмещать до 146 пассажиров. Максимальная дальность полета Embraer – 4815 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США самолет свалился на трассу и разломался пополам, пострадали люди.